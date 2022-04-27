В Турции выразили надежду на встречу Путина и Зеленского в ближайшие дни

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 27 апреля выразил надежду, что в ближайшее время пройдет встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского по предложению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Мы надеемся, что, несмотря на некоторые трудности, в ближайшие дни, возможно, с предложениями нашего президента, удастся сойтись двум лидерам. <…> мы продолжаем вносить свой вклад во всё, что необходимо сделать, включая посредничество, чтобы гуманитарная ситуация, которая становится всё хуже и хуже, не ухудшалась и прекращение огня было достигнуто как можно скорее», — приводит слова Акара его пресс-служба.

Он также подчеркнул, что Эрдоган периодически созванивается с коллегами из РФ и Украины и предлагает им сесть за стол переговоров.

24 апреля Эрдоган провел телефонные переговоры с украинским лидером. В ходе диалога он отметил, что Анкара готова оказать всю необходимую поддержку в рамках переговорного процесса между Москвой и Киевом.

1 апреля Путин и Эрдоган обсудили продвижение переговоров российской и украинской делегаций. Президент Турции в очередной раз заявил, что желает организовать встречу лидеров РФ и Украины.

16 марта представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Путин должен встречаться с Зеленским не для обсуждений, а для фиксации достигнутых договоренностей.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР, власти которых заявили об участившихся обстрелах со стороны украинских военных и попросили Москву о помощи.

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