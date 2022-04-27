В Госдуме назвали последствия взаимной высылки дипломатов

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в среду, 27 апреля, рассказал «Известиям», чем может обернуться взаимная высылка дипломатов со стороны России и стран Запада.

Как упомянул парламентарий, европейские страны и Япония выслали суммарно более 400 российских дипломатов за последнее время. Москва, в свою очередь, отреагировала зеркально.

«Всё это значительно ухудшает наши отношения, те программы, которые развивались между странами, — культурные, научно-технические. Всё это будет значительно препятствовать дальнейшей работе. Чтобы восстановить эти дипотношения, потребуется определенное время и исключительные усилия», — подчеркнул он.

По словам Чепы, к разрыву дипломатических отношений это не приведет, однако сама ситуация «идет к техническому дефолту, когда в стране остается всего несколько человек, которые не могут справляться с заданными функциями».

Ранее в этот день в российском МИДе сообщили, что Москва высылает восемь сотрудников посольства Японии, «руководствуясь принципом взаимности». Японские дипломаты должны покинуть РФ до 10 мая. Токио выразил протест в связи с решением Москвы.

8 апреля Япония объявила персонами нон грата восемь сотрудников российских дипведомств.

Страны Европы высылают десятки российских дипломатов. С конца марта о таком решении объявили, в частности, Латвия, Эстония, Словения, Португалия, Норвегия, Румыния, Франция, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Италия, Дания, Германия, Греция.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины.

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