Огонь от возгорания сухой травы перекинулся на дома в Орске

В Орске горят два частных строения. Огонь перекинулся на них из-за возгорания сухой травы и мусора.

РИА «Оренбуржье» уточняет, что бытовые отходы и сухостой загорелись в районе 16 часов на улице Карла Либкнехта в среду, 27 апреля. Распространению огня поспособствовала сухая погода. Пламя охватило строения за короткое время.

К тому моменту как на место прибыли пожарные, дом уже полыхал. Два часа ушло у пожарных на локализацию возгорания. Обошлось без пострадавших, пишет 56ORB.ru.

На месте ЧП работают 57 пожарных и 22 единицы техники. Причины возгорания пока неизвестны.

11 апреля под Оренбургом зафиксировали первый крупный природный пожар. Трава загорелась в лесном массиве у села Городище.