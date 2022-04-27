На конференции «Рынок недвижимости на пороге глобальных перемен» обсудили льготную ипотеку

20 апреля 2022 года Московский бизнес-клуб провел историческую конференцию в Петровском путевом дворце: «Рынок недвижимости на пороге глобальных перемен: разработка эффективной стратегии девелоперами, банками и брокерами».

Эксперты и участники отметили, что льготная ипотека — ключевой инструмент роста и поддержания спроса на рынке недвижимости в старых границах Москвы. «Обновленная программа льготной ипотеки, безусловно, станет эффективным драйвером для поддержания спроса, особенно с учетом новых лимитов, под которые теперь попадает достаточно широкий пул новостроек. В частности, на рынке старой Москвы в рамки 12 млн рублей укладывается не менее 50% лотов от всего объема предложения. Однако дальнейшая неопределенность на фоне макроэкономических влияний, опасения граждан по поводу стабильности своих доходов и рост инфляции могут проявиться снижением покупательской активности. Оживление спроса возможно при условии понижения ключевой ставки до уровня 10–12%, когда ипотечные ставки достигнут наиболее приемлемого психологического уровня, а ценовые показатели войдут в более спокойный режим прироста, не выше 0,8–1,2% в месяц», — рассказала Наталия Кузнецова, генеральный директор агентства недвижимости «Бон Тон».

Региональные компании анонсировали свои активности для столичных игроков. «Мы готовы соответствовать высоким требованиям покупателей столицы, — комментирует директор компании UDS Всеволод Иванов, — и у нас есть всё необходимое для этого — опыт, экспертиза, современный подход к проектированию и строительству, клиентский сервис, концептуальное мышление и понимание рынка. Мы уверены, KINETIK покорит сердца москвичей!» Объекты компании строятся в Ижевске и Перми, завершенные проекты есть в Смоленске, скоро будет дан старт новому строительству в Нижнем Новгороде. Компания имеет высокую капитализацию и хорошо известна своим особым вниманием к потребностям клиентов.

Еще один ключевой тренд, который продолжается последние несколько лет, — цифровизация и диджитализация рынка недвижимости. О том, какие трудности он преодолевает последние два месяца, рассказала Оксана Дунина, co-founder Profitbase: «Цифровизация является одним из главных драйверов отрасли недвижимости. Но на сегодняшний день и рынок недвижимости, и рынок IT-технологий столкнулись с новыми вызовами. С февраля страну покинуло несколько десятков тысяч IT-специалистов, что, конечно же, не может не сказаться на развитии технологий и для застройщиков. Кроме того, некоторые крайне важные сервисы для проектирования и строительства ушли с российского рынка. С одной стороны, в моменте эти события сказываются на всей отрасли негативно. Но при должной поддержке государства, сплоченности отраслевых игроков из рынка недвижимости и технологий, возможно, текущая ситуация задаст дополнительный импульс на развитие Proptech в России».

Ирина Доброхотова, председатель совета директоров компании «БЕСТ-Новострой», поделилась опытом преодоления кризисных ситуаций с помощью новых цифровых площадок и технологий: «Реальность на рынке недвижимости за последние 30 лет менялась не раз: одновременно и растут издержки, и сокращается объем спроса — жизненно необходимый источник ресурсов. Каждый раз это напоминает девелоперам о необходимости тщательной проработки проектов и оптимизации затрат. Первую задачу решает bnMAP.pro, отражая полную картину рынка новостроек для создания востребованного продукта, оптимальной экспозиции и ценообразования. В то же время единственный способ сохранить эффективный источник клиентов при минимальных расходах — цифровые платформы-агрегаторы. Именно по этому принципу функционирует Dombook: собирает экосистему производителей, продавцов и потребителей квадратных метров под одним онлайн-куполом».

Вторая сессия конференции была посвящена практическим вопросам. Одним из главных инструментов разработки совместной стратегии профессиональными участниками рынка недвижимости является импортозамещение не только товаров, но и технологий на российские аналоги.

В рамках своего выступления компания Reterra представила комплексный подход к демонтажу и освоению территорий. «Наш подход позволяет девелоперу на самом раннем этапе работы с земельным участком оценить точный бюджет и сроки демонтажа существующих на участке зданий и сооружений, с помощью наших собственных технологичных ресурсов исследовать возможные ограничения при работе с объектом, выбрать самый эффективный способ демонтажа и своевременно получить все согласования на проведение работ», — рассказал заместитель генерального директора компании Reterra Игорь Черенков. По опыту компании, такой подход также позволяет добиться экономии бюджета до 45%.

В свою очередь, Ксения Малаева, коммерческий директор «АБЛОК ЖБИ», рассказала о новых разработках компании. Инновационные строительные решения позволяют создавать железобетонный блок инженерных коммуникаций из высококачественных материалов, способный объединить в себе ключевые сетевые коммуникации здания: водоснабжение, кондиционирование, канализационные, вентиляционные системы и др. Широкий спектр возможностей такой конструкции позволяет применять готовые блоки в домах высотой более 75 м. Блок занимает небольшое пространство, позволяет увеличить полезную площадь квартиры и сокращает время монтажа на 90%.

Про трансформацию продукта в сегодняшних реалиях рынка недвижимости рассказала Мария Могилевцева-Головина, директор по продукту «Сити-XXI век»: «На текущий момент 70% всего ассортимента на рынке московской агломерации находится в активной фазе СМР, это значит, что практически каждый девелопер столкнулся с задачей импортозамещения уже в ходе реализации проекта. В кризисный период клиент становится более консервативным, но яркий сильный продукт будут покупать в любые времена. Задача клиентоориентированных и ответственных девелоперов — провести процесс импортозамещения максимально профессионально, без потери качества продукта, отрабатывать страхи клиента на эту тему, занимать открытую позицию. Качественный девелоперский продукт от стабильного девелопера — надежный инструмент сохранения средств, клиенты это понимают».

Еще одно направление, которое сегодня сможет существенно облегчить приобретение недвижимости для покупателей, — trade-in. Сергей Чистяков, исполнительный директор «Метеора групп» и сервиса OneTwoHome.ru, представил концепцию антикризисного trade-in. По данным OneTwoHome.ru, за I квартал 2022 года 26% покупателей выбирают trade-in c проживанием, чтобы остаться в своем единственном жилье до момента получения ключей и сделанного ремонта. «По стандартным условиям в докризисное время у застройщиков это замораживание цены лота от двух месяцев и более и возможная потеря прибыли. При использовании OneTwoHome.ru выход на сделку происходит за 24 часа. Не нужно тратить время на множество показов и ответов на тысячи звонков. Сервис работает напрямую с крупнейшими застройщиками региона и предоставляет модель бесшовной сделки, минуя посредников и лишних трат».