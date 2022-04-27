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Путин заявил, что решения по индексации пенсий и пособий примут в ближайшее время

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Президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с членами Совета законодателей при Федеральном собрании РФ в среду, 27 апреля, объявил о планах проиндексировать пенсии, социальные выплаты, а также заработные платы россиян в скором времени.

«В ближайшее время будут приняты и конкретные решения по индексации пенсий, всех социальных пособий, а также заработных плат специалистов, занятых в бюджетной сфере», — подчеркнул глава государства.

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Помимо этого Путин обратился к членам парламента с просьбой заняться всеми нужными поправками и правовыми механизмами ради практической реализации.

«Для практической реализации этого шага прошу парламентариев самым тщательным образом отработать все необходимые поправки и правовые механизмы», — отметил президент России.

Российский лидер подчеркнул также, что в течение двух месяцев принималось несколько пакетов антисанкционных мер, заксобрание и Госдума рассмотрела десятки важнейших законов и подзаконных актов.

В России с 1 апреля планово проиндексировали социальные пенсии на 8,6%. Повышение коснулось 4 млн человек — это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

4 апреля сообщалось, что гражданам старше 80 лет фиксированную выплату в составе страховой пенсии начисляют в двойном размере, на 2022 год надбавка составила 6564 рубля. Такая же надбавка полагается пенсионерам, которым присвоена I группа инвалидности. Такие доплаты начисляются автоматически, специально обращаться не нужно.

11 апреля Путин поручил добиться в текущем году снижения уровня бедности и неравенства по доходам населения. Кроме того, российский президент поручил комиссии Государственного совета Российской Федерации вместе с правительством до 1 июля 2022 года представить доклад по стабилизации социально-экономической ситуации в областях России с учетом всех имеющихся проблем в этих сферах.

14 апреля помощник президента РФ Максим Орешкин анонсировал внеплановую индексацию МРОТа и всех соцвыплат. Он заявил, что данные, которые обнародовал Минфин, за I квартал показали рекордный профицит бюджета. По его мнению, это подтверждает то, что стране хватает финансовой прочности, следовательно, социальные расходы не будут уменьшаться на фоне давления санкций, а, наоборот, поднимутся.

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