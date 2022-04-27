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В ГД прокомментировали введение санкций против членов палаты общин Британии

Депутат Госдумы Чепа прокомментировал введение Россией санкций против 287 членов палаты общин Британии
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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в среду, 27 апреля, в беседе с «Известиями» прокомментировал введение персональных санкций в отношении 287 депутатов палаты общин парламента Великобритании.

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«Всё это носит чисто зеркальный характер, вряд ли кто из депутатов парламента Великобритании имеет счета в России или имущество. То, что сегодня ограничены перемещения, так они и до этого были ограничены. Поэтому это вынужденные меры», — подчеркнул депутат.

О введенных Россией санкциях в отношении депутатов палаты общин парламента Великобритании стало известно ранее в этот день. Ограничения были введены «на основе взаимности» в ответ на принятое 11 марта правительством Великобритании решение о внесении в санкционный список 386 депутатов Госдумы Федерального собрания РФ.

13 апреля Великобритания обновила санкционный список, в который в общей сложности внесла еще 206 физических и юридических лиц из России, Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины и из Узбекистана.

26 апреля Великобритания вновь расширила санкционный список, добавив в него более 20 россиян и ряд предприятий. Известно, что всего в британском санкционном списке по России числится более 1,3 тыс. физических и юридических лиц.

В этом же месяце Россия ввела ответные персональные санкции в отношении руководства Великобритании. В частности, будет закрыт въезд в страну для премьер-министра Бориса Джонсона, а также для главы МИДа Элизабет Трасс и министра обороны королевства Бена Уоллеса.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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