Япония выразила протест в связи с высылкой дипломатов из России

Токио выразил протест в связи с решением Москвы объявить восемь сотрудников дипмиссии Японии персонами нон грата. Об этом в среду, 27 апреля, говорится в заявлении посольства Японии, которое есть в распоряжении «Известий».

«Сегодня российская сторона объявила требование выслать из страны восемь сотрудников посольства Японии в России. <…> Сделанные до настоящего времени заявления российской стороны, имеющие попытку переложить ответственность на японскую сторону, категорически неприемлемы. Японская сторона <…> выразила протест», — подчеркнули в японской дипмиссии.

Ранее в этот день в российском МИДе сообщили, что Москва высылает восемь сотрудников посольства Японии, «руководствуясь принципом взаимности». Японские дипломаты должны покинуть РФ до 10 мая.

В ведомстве также отметили, что с началом спецоперации РФ по защите населения Донбасса «Токио взял откровенно враждебный антироссийский курс».

8 апреля Япония объявила персонами нон грата восемь сотрудников российских дипведомств.

Страны Европы высылают десятки российских дипломатов. С конца марта о таком решении объявили, в частности, Латвия, Эстония, Словения, Португалия, Норвегия, Румыния, Франция, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Италия, Дания, Германия, Греция.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины.

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