СМИ сообщили о прибытии Константина Ярошенко в РФ

Освобожденный из заключения в США россиянин Константин Ярошенко уже находится на территории РФ. Об этом 27 апреля сообщил ведущий телеканала «Россия 24».

«По последним данным, Ярошенко уже в России», — сказал он.

Ранее в этот день в МИД РФ сообщили, что в результате длительного переговорного процесса состоялся обмен осужденного в России американца Тревора Рида на Ярошенко.

Супруга Константина Ярошенко Виктория ранее в этот день рассказала «Известиям», что узнала об обмене еще перед Пасхой. Она сообщила, что ее муж уже в Сочи.

Президент США Джо Байден отметил, что «переговоры, которые позволили нам вернуть Тревора Рида домой, потребовали трудных решений, которые дались нелегко».

Ярошенко был арестован сотрудниками правоохранительных органов США в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже его депортировали в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам заключения. Сам гражданин РФ отрицал вину и называл дело сфабрикованным.

Рида признали виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья») летом 2020 года. Суд назначил ему девять лет колонии и взыскал 300 тыс. рублей в пользу двух потерпевших. 28 июня 2021 года Мосгорсуд признал приговор законным.

Инцидент с участием Рида произошел в Москве в августе 2019 года. В полицию поступило сообщение, что на Ленинградском шоссе дебоширит мужчина — он стоял возле автомобиля с двумя девушками и скандалил. Позднее студент из США напал на сотрудников полиции.