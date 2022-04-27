Ипподром Ижевска выставил на продажу лошадей

В Ижевске ипподром распродает лошадей. Торги организовала Государственная заводская конюшня «Удмуртская» с ипподромом. Решение о продаже имущества подкреплено письмом регионального министерства сельского хозяйства.

Как уточняет udm-info.ru, на продажу выставили пять лошадей. Все они жеребцы, самому молодому порядка 5 лет, а самому старшему — 21 год. Цены на лоты варьируются от 47 до 77 тыс. рублей.

Ранее экс-глава минсельхоза республики Ольга Абрамова заявляла, что продажа лошадей — это норма. Заводская конюшня выполняет племенную функцию, и каждый год происходит выбраковка животных. На списание обычно отправляют лошадей старше 20 лет.