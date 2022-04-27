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Врач заявил о преодолении дефицита кадров в онкологической службе в РФ

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Дефицит кадров в онкологической службе в РФ восполняется. Об этом в среду, 27 апреля, заявил главный внештатный онколог российского Минздрава, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн.

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По его словам, на данный момент в России чувствуется нехватка кадров в первичном звене, однако идет серьезное восполнение дефицита специалистов онкологической службы.

«У рака нет никакого понимания, кто живет в какой стране, кто имеет право болеть, кто и нет. Все абсолютно равны перед этим недугом», — заявил Каприн во время XIII Съезда онкологов и радиологов государств СНГ и Евразии.

11 апреля Каприн заявил, что в России нет дефицита лекарственных препаратов для пациентов с онкологическими заболеваниями. По его словам, большинство зарубежных производителей заявили о намерении продолжить поставки лекарственных препаратов в Россию.

Кроме того, в стране ведутся работы по производству российских препаратов для онкобольных. Так, в планах наладить производство препаратов-дженериков, в составе которых фармацевтический ингредиент, идентичный запатентованному первоначальным разработчиком лекарства.

8 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о временном запрете вывоза из страны медицинских изделий, поставленных странами, присоединившимися к антироссийским санкциям. Отмечается, что это решение позволит не допустить дефицита медицинских изделий на территории страны из-за введенных ограничительных мер со стороны недружественных государств.

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