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Apple запустила в США сервис по самостоятельной починке iPhone

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Американская корпорация Apple запустила в США сервис по самостоятельной починке некоторых версий смартфонов iPhone. Об этом сообщается на сайте компании 27 апреля.

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Отмечается, что пользователи устройств iPhone 12, iPhone 13 и третьего поколения iPhone SE из США смогут купить более 200 оригинальных запчастей и инструментов на сайте компании для самостоятельного устранения поломок, связанных с дисплеем, аккумулятором и камерой.

К концу года планируется добавить в сервис инструкции и запчасти с инструментами для починки определенных моделей компьютеров Mac.

Позднее Apple хочет расширить программу и на другие страны.

8 марта Apple презентовала новый бюджетный iPhone SE, оснащенный поддержкой 5G и новым процессором A15 Bionic.

Дополнительно модель iPhone SE получила более прочное стекло и улучшенную батарею. Преобразовался в том числе функционал смартфона: теперь он может считывать текст прямо с камеры, а также выделять и копировать фрагмент. Кроме того, iPhone SE был оснащен функцией сканера отпечатков пальцев Touch ID.

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