Прямой эфир
Мир
Швейцария ввела эмбарго на импорт угля из России
Мир
В раду внесен проект о лишении Медведчука депутатского мандата
Мир
Польша предложит ЕК стать координатором «дерусификации» экономики
Мир
Президент Индонезии пригласил Зеленского на саммит G20
Политика
Путин заверил в молниеносной реакции в случае вмешательства в ситуацию на Украине
Мир
Москва вышлет восемь сотрудников посольства Японии
Мир
В КНР предрекли Европе войну из-за затягивания ситуации на Украине
Экономика
Россия и Эритрея договорились оказывать обоюдную поддержку бизнесу
Мир
Польша и Болгария продолжают получать газ от соседей по ЕС
Туризм
АТОР заявила о нулевых потерях РФ после выхода из Всемирной туристской организации
Мир
Цена на газ в Нидерландах выросла на 24%

Блинкен обсудил с главой МИД Франции увеличение военной помощи Киеву

Госсекретарь США Блинкен обсудил с главой МИД Франции Ле Дрианом увеличение военной помощи Киеву
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госсекретарь США Энтони Блинкен 27 апреля в ходе телефонного разговора с главой министерства иностранных дел Франции Жаном-Ив Ле Дрианом затронули тему помощи Украине в ходе проведения Россией специальной военной операции по защите Донбасса. Информация о переговорах появилась на сайте Государственного департамента США.

Сила — в тяжести: какие еще вооружения ЕС может отправить Украине
И к чему, по оценке России, приведет расширение этих поставок

«Собеседники обсудили предоставление дополнительной помощи в области безопасности вооруженным силам Украины, поскольку они сопротивляются жестокому и неспровоцированному вторжению российского правительства, а также дополнительные меры по привлечению к ответственности президента Путина и его режима», — говорится в сообщении.

26 апреля стало известно, что у Штатов нет достаточного количества мощностей, чтобы быстро произвести переносные зенитные ракетные комплексы Stinger. Украине с февраля 2022 года передали 1,4 тыс. ПЗРК. Сам Пентагон не закупал для себя «Стингеры» уже 20 лет, поэтому не может передать свыше уже отданного. Единственный вариант — частная компания Raytheon. Однако видя острую необходимость Киева в поставках этого вида оружия, глава компании указывает на нехватку комплектующих для производства новых ПЗРК.

Накануне Пентагона Ллойд Остин заявил, что США намерены добиваться снижения военного потенциала России. По его словам, США «хотят видеть Россию ослабленной до такой степени, чтобы она не могла делать такие вещи, которые она сделала», имея в виду спецоперацию по защите жителей Донбасса.

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров назвал поставки оружия Киеву «примером нечистоплотности американцев в том, что касается международного права». Он отметил, что западное вооружение, поставляемое на Украину, будет законной целью для российских военных, которые участвуют в проведении спецоперации по защите Донбасса..

22 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе очередного обращения к своему народу заявил о том, что страна начала получать от своих западных партнеров оружие, которое давно просила. При этом какие-либо подробности он не раскрыл.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022