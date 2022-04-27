Блинкен обсудил с главой МИД Франции увеличение военной помощи Киеву

Госсекретарь США Энтони Блинкен 27 апреля в ходе телефонного разговора с главой министерства иностранных дел Франции Жаном-Ив Ле Дрианом затронули тему помощи Украине в ходе проведения Россией специальной военной операции по защите Донбасса. Информация о переговорах появилась на сайте Государственного департамента США.

«Собеседники обсудили предоставление дополнительной помощи в области безопасности вооруженным силам Украины, поскольку они сопротивляются жестокому и неспровоцированному вторжению российского правительства, а также дополнительные меры по привлечению к ответственности президента Путина и его режима», — говорится в сообщении.

26 апреля стало известно, что у Штатов нет достаточного количества мощностей, чтобы быстро произвести переносные зенитные ракетные комплексы Stinger. Украине с февраля 2022 года передали 1,4 тыс. ПЗРК. Сам Пентагон не закупал для себя «Стингеры» уже 20 лет, поэтому не может передать свыше уже отданного. Единственный вариант — частная компания Raytheon. Однако видя острую необходимость Киева в поставках этого вида оружия, глава компании указывает на нехватку комплектующих для производства новых ПЗРК.

Накануне Пентагона Ллойд Остин заявил, что США намерены добиваться снижения военного потенциала России. По его словам, США «хотят видеть Россию ослабленной до такой степени, чтобы она не могла делать такие вещи, которые она сделала», имея в виду спецоперацию по защите жителей Донбасса.

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров назвал поставки оружия Киеву «примером нечистоплотности американцев в том, что касается международного права». Он отметил, что западное вооружение, поставляемое на Украину, будет законной целью для российских военных, которые участвуют в проведении спецоперации по защите Донбасса..

22 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе очередного обращения к своему народу заявил о том, что страна начала получать от своих западных партнеров оружие, которое давно просила. При этом какие-либо подробности он не раскрыл.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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