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Генассамблея турорганизации ООН приостановила членство РФ

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Генеральная ассамблея Всемирной туристской организации (UNWTO) приняла решение временно приостановить членство России в организации в связи со спецоперацией. Решение было принято на внеочередном заседании, состоявшемся в Мадриде под председательством Испании в качестве принимающей страны. Об этом стало известно в среду, 27 апреля, из пресс-релиза на сайте министерства промышленности, торговли и туризма Испании.

Ранее в среду Российская Федерация заявила о намерении выйти из Всемирной туристской организации ООН.

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«Генеральная ассамблея UNWTO приняла решение временно приостановить членство России в организации в связи с продолжающимся военным наступлением на Украине на внеочередном заседании, состоявшемся в Мадриде под председательством Испании в качестве принимающей страны» — говорится в коммюнике.

На сайте также отмечается, что утвержденную ассамблеей резолюцию о временном приостановлении действия России представили Германия, Австрия, Болгария, Кипр, Хорватия, Словакия, Словения, Испания, Франция, Греция, Венгрия, Италия, Япония, Литва, Мальта, Северная Македония, Нидерланды, Польша, Португалия, Чехия, Румыния и Украина.

Глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала выход России из UNWTO. По ее словам, туризм — отрасль, в которой можно постичь взаимопонимание между народами. При этом глава Ростуризма отметила, что Россия остается на международной туристической арене и ведомство открыто к диалогу со всеми странами и будет продолжать сотрудничество с зарубежными коллегами.

В АТОР считают маловероятным, что в настоящих экономических и геополитических реалиях РФ могла бы извлечь какую-нибудь практическую пользу для туризма в рамках членства в UNWTO. Также там сообщили, что потери России из-за выхода из Всемирной туристской организации ООН в экономическом смысле являются нулевыми.

До этого, 18 марта, официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что приостановка членства России может создать пагубный прецедент.

В марте и апреле 2022 года UNWTO заявила о намерении собрать чрезвычайную сессию Генеральной ассамблеи для рассмотрения заявки о «приостановлении членства России в UNWTO» в связи с событиями в Донбассе. Но сессия неоднократно переносилась.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины.

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