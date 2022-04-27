Весенние полевые работы стартовали в Удмуртии

В Удмуртии агропредприятия приступили к полевым работам. Первыми технику вывели на поля хозяйства Селтинского и Шарканского районов. Механизаторы занимаются закрытием влаги на полях и боронованием многолетних трав. По мере созревания почвы фронт работ будет расширен, к ним присоединятся предприятия других районов республики.

В региональном министерстве сельского хозяйства ИА «Сусанин» рассказали, что в Селтинском районе весной планируется закрыть влагу на полях на площади 13 тыс. га, подкормить озимые культуры и многолетние травы, посеять яровые зерновые и зернобобовые на площади 10 тыс. га. Также планируется посеять 589 га льна и 735 га кукурузы.

В Шарканском районе озимые культуры в этом году занимают около 3,3 тыс. га пашни. Сейчас ведется их боронование и подкормка удобрениями. Площадь ярового сева в шарканских хозяйствах —24,7 тыс. га.

В начале недели к аграриям из Шарканского и Селтинского районов присоединились работники сельхозпредприятий в Алнашском, Вавожском и Селтинском районах.

Ранее сообщалось, что в семи районах Амурской области из-за переувлажнения почвы аграрии не могут начать посевную кампанию. Работы задерживаются в Архаринском, Бурейском, Зейском, Завитинском, Магдагачинском, Сковородинском и Шимановском районах.