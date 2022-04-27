В Ростуризме отреагировали на выход России из UNWTO

Глава Ростуризма Зарина Догузова 27 апреля прокомментировала выход России из Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

«Туризм — это особая отрасль, которая призвана объединять страны и людей, помогать взаимопониманию между народами. Поэтому, конечно же, ситуация, которая сложилась внутри UNWTO, вызывает огромное сожаление», — сказала она.

Вместе с тем глава Ростуризма отметила, что Россия остается на международной туристической арене. Догузова подчеркнула, что ведомство открыто к диалогу со всеми странами и будет продолжать сотрудничество с зарубежными коллегами.

«Более того, по многим наиболее популярным зарубежным направлениям отдыха наших граждан мы находимся на оперативной, постоянной связи с нашими коллегами. Совместно решаем все возникающие сложности. Мы также продолжим активно развивать как внутренний, так и международный туризм. И, конечно же, ждем гостей из зарубежных стран», — заключила она.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выход России из UNWTO не окажет влияния на внутренний туризм.