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Врач предупредила об опасности имбиря

Врач-диетолог Линсенмейер: злоупотребление имбирем может вызвать раздражение рта и горла
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Врач-диетолог Уитни Линсенмейер рассказала, чем опасен имбирь. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

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«Экстракт зачастую провоцирует желудочно-кишечные расстройства, спазмы, а также вздутие», — подчеркнула Линсенмейер.

По словам специалиста, имбирь полезен для здоровья, но нужно знать меру, иначе может появиться раздражение рта и горла из-за активных соединений, которые придают ему пряность и остроту.

16 февраля врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин рассказал, что чеснок обладает множественными полезными микроэлементами, в том числе фосфором и витаминами группы B и C, за счет чего может использоваться в качестве профилактики лечения заболеваний дыхательной системы.

Ранее в феврале южнокорейские ученые назвали лук и чеснок лучшими помощниками в борьбе с артритом. В частности, в луке содержится диаллилдисульфид — противовоспалительное соединение, благодаря которому в организме ограничивается действие противовоспалительных цитокинов, которое приводит к травмированию хрящей и суставов.

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