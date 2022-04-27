Воронежскому банкиру заменили условный срок реальным за мошенничество

Воронежский областной суд изменил приговор осужденному за мошенничество бывшему банкиру Илье Шепелеву и назначил ему наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на три года. Об этом сообщило 27 апреля ИА «Абирег».

В конце февраля Центральный райсуд Воронежа признал Шепелева виновным по статье «Мошенничество» и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно, приговор был обжалован прокуратурой.

По версии следствия, Шепелев предложил бывшему вице-мэру Воронежа Алексею Антиликаторову за 9 млн рублей повлиять на решение суда, банкира задержали, когда экс-вице-мэр передавал ему часть суммы в размере 3 млн рублей.

Сам бывший вице-мэр признан потерпевшим по делу, которое было возбуждено по материалам регионального УФСБ.

Ранее в этот день сообщалось, что бывший мэр Иркутска может отправиться в колонию строгого режима на четыре года за взятки. Уточняется, что, будучи председателем комитета по управлению Октябрьским округом администрации Иркутска с июня по октябрь 2020 года, мужчина трижды принимал крупные денежные вознаграждения в обмен на способствование в выигрыше коммерческой организации в конкурсах на проведение капитального ремонта фасадов многоквартирных домов.