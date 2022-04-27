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В Польше заявили о резервных планах ограничений поставок газа для предприятий

Премьер Польши Моравецкий: республика готовит резервные планы ограничений поставок газа для предприятий зимой
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 27 апреля сообщил, что республика готовит резервные планы ограничений поставок газа для предприятий на случай сложностей с удовлетворением спроса в осенне-зимний период.

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Рассматривается вариант «ввести ограничения таким образом, чтобы польская экономика пострадала как можно меньше на сокращении поставок газа». По словам премьера, меры будут запущены «только в случае необходимости».

«Это резервные планы, запасные планы. Я надеюсь, что их не нужно будет активировать», — заявил Моравецкий на брифинге.

Вместе с тем он отметил, что польское правительство не видит угроз для поставок газа домашним хозяйствам.

«Мы сделаем всё, чтобы цены были как можно ниже. Мы сделаем всё, чтобы в первую очередь люди могли обогревать свои дома, готовить пищу», — сказал Моравецкий.

Ранее в этот же день стало известно, что «Газпром» полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша). В российском холдинге напомнили, что платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны осуществляться в рублях.

Председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса, председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития РФ Виктор Хайков назвал отказ властей Польши и Болгарии оплачивать российский газ рублями полностью политическим решением, которое негативно отразится на экономике этих стран.

На фоне антироссийских санкций 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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