Можно без преувеличения сказать, что кризис, в который российская туротрасль погрузилась после 24 февраля, в разы превосходит тот, что спровоцировала пандемия. Общие долги туроператоров перед клиентами, по оценкам экспертов, сейчас составляют 60–65 млрд рублей.

И сегодня таких денег у компаний нет. Основную часть этой суммы они перевели зарубежным партнерам в качестве предоплаты за туры. Получить обратно эти авансы проблематично: таких механизмов сегодня не существует. Потратились туроператоры и на эвакуацию туристов из-за границы.

Означает ли это, что у клиентов не получится вернуть деньги за несостоявшиеся туры? Постановление правительства № 1073, по которому туроператоры получили отсрочку по этим платежам, пролонгировано до конца 2022 года. Чтобы до этого времени раздать долги, туристические компании должны либо вновь заработать эти деньги, либо получить поддержку государства. А лучше и то, и другое.

Реализация механизма отсрочки в период пандемии позволила сократить долги туроператоров за 2020–2021 годы с 47 до 5 млрд рублей. При этом компании могли отправлять туристов в Турцию и Египет, отчасти были доступны Юго-Восточная Азия, Карибский бассейн. На этих направлениях они смогли заработать и потихоньку начали возвращать туристам долги.

Cегодня ситуация совсем другая. Массового выезда на отдых за границу нет, а замена на внутрироссийский продукт для большинства компаний невозможна — потому что этот продукт им нужно сначала создать, потратив на это деньги. При этом емкость внутреннего рынка пока не может полностью удовлетворить спрос российского туриста. Хотя, без сомнения, внутренний турпоток летом вновь побьет все рекорды.

Конечно, мы рассчитываем на то, что для россиян «откроется» Турция. Они вроде и не закрыта, но отправлять туда больше количество туристов невозможно из-за отсутствия полноценного авиасообщения. Турция уже объявила о создании авиакомпании специально для перевозки российских туристов. Очень рассчитываем, что всё получится, но даже в этом случае турпоток из России на курорты этой страны составит лишь 20–25% от того, что был годом ранее.

В нынешней беспрецедентной ситуации туроператоры, безусловно, надеются на поддержку со стороны правительства, рассчитывают, что нашей отрасли помогут так же, как и другим. И только программы туристического кешбэка тут недостаточно. Нужны более серьезные меры поддержки: субсидии, гранты, правительственные программы. Чтобы удержаться на плаву, операторам нужно покрытие хотя бы половины суммы их долга перед клиентами. На эти средства они могли бы перестроить свой бизнес, переориентироваться на туры по России и, заработав на них, в последующем вернуть деньги за несостоявшиеся поездки.

Туроператоры потратили очень много собственных средств на эвакуацию туристов из-за рубежа в конце февраля — начале марта. На покрытие этих расходов правительство выделяет 10 млрд рублей, но и эти деньги до компаний до сих пор не дошли. Всё еще не определены требования к пакетам документов, которые нужно предоставить, чтобы претендовать на эти компенсации.

Если серьезной поддержки туроператоров от государства не будет, то через год–два туристы могут просто остаться без денег и без туров. Причем нельзя утверждать, что клиенты крупных компаний в безопасности, а мелких нет, и наоборот. У первой шестерки туроператоров финансовое состояние абсолютно разное, они в первую очередь были ориентированы на продажу туров за границу. Да, компании сейчас максимально сокращают расходы, но до бесконечности оптимизировать бизнес невозможно. На какой-то стадии могут замаячить банкротства.

Ситуация в отрасли очень напряженная, мы не сможем обойтись половинчатыми мерами. Именно сейчас мы остро нуждаемся в диалоге между бизнесом и государством. И если ничего не сделать, в итоге деньги могут потерять именно туристы.

Автор — глава Ассоциации «Турпомощь»

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