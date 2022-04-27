Памятник архитектуры XIX века горел в Рязани

В Рязани произошел пожар в исторической постройке. Горел старый дом на улице Салтыкова-Щедрина. На место ЧП прибыли экстренные службы, машины скорой помощи и полиции, рассказали 62INFO.ru очевидцы. С огнем боролись восемь пожарных расчетов.

Позже выяснилось, что загорелся памятник архитектуры, построенный во второй половине XIX века. На картах он отмечен как дом Фирсова, пишет РИА «7 новостей».

Строение деревянное, но сверху покрыто штукатуркой. Это спасло здание от полного выгорания, пострадала только крыша. Горела заброшенная часть дома. Была опасность, что огонь перекинется на другие дома, поскольку на улице здания стоят близко друг к другу и большая часть из них деревянная. Но этого не произошло.

Другие подробности происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Рязани под круглосуточную охрану взяли все законсервированные здания, находящиеся в областной собственности. Причина — недавние инциденты, когда в бывшем здании училища связи произошел пожар, а здание бывшего регионального министерства образования разграбили вандалы.