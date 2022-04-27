В Томске задержали удерживавшего девочку в лифте мужчину

Региональный следственный комитет проводит проверку по факту удержания девочки незнакомым мужчиной в лифте жилого дома в Томске. Об этом сообщило 27 апреля РИА «Томск» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что в полицию Томска поступило сообщение о неадекватном поведении мужчины в лифте одного из домов: он, заталкивая девочку в лифт, закрыл ей рот и только после того, как двери захлопнулись, отпустил плачущего ребенка.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области инициирована передача материала проверки по факту удержания девочки незнакомым мужчиной в лифте жилого дома из органов дознания в следственные органы СУ СК России по Томской области», — говорится в публикации.

Личность мужчины установлена, он задержан сотрудниками полиции, ему вменяется статья Кодекса об административных правонарушениях «За появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения».

По данным сайта регионального УМВД, задержанный — местный житель 1974 года рождения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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