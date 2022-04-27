В раду внесен проект о лишении Медведчука депутатского мандата

В Верховную раду Украины внесен проект постановления о лишении одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», Виктора Медведчука, который находится сейчас под следствием, депутатского мандата. Об этом сообщается на сайте парламента страны 27 апреля.

Вместе с Медведчуком предлагается также лишить мандатов депутатов из его партии Тараса Козака, Вадима Рабиновича и Александра Качного.

Согласно тексту постановления парламента Украины, «в связи с проведением антиукраинской деятельности» Медведчук и другие политики «теряют мандат народного депутата».

Ранее, 23 апреля, первый вице-спикер Верховной рады Украины Александр Корниенко заявил, что Медведчука могут лишить депутатского статуса только по приговору суда. Как указал Корниенко, без приговора лишение мандата возможно только при подаче Медведчуком заявления о сложении полномочий.

21 апреля парламент Украины отозвал Медведчука с должности члена комитета Верховной рады по вопросам прав человека во «временно оккупированных территориях».

В тот же день сообщалось, что Медведчука могут содержать в киевском СИЗО в Аскольдовом переулке, принадлежащем Службе безопасности Украины (СБУ).

О задержании Медведчука 12 апреля сообщил президент Украины Владимир Зеленский, разместивший в соцсетях фотографию задержанного. Украинский лидер предложил России обменять политика на военных ВСУ, которые попали в плен в рамках специальной военной операции по защите Донбасса.

После того как суд отправил Медведчука в мае 2021 года под домашний арест по делу о государственной измене, 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что политик сбежал из-под ареста. Позже его адвокат опровергла эту информацию, сообщив, что он был эвакуирован в безопасное место в Киеве из-за угроз в его адрес со стороны радикальных националистических группировок.

В отношении задержанного политика на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. Помимо этого, Медведчуку вменяют незаконную выдачу разрешения на разработку газового месторождения «Глубокая» в Черном море. И организацию компании «Луч», которая оказывала помощь украинцам, выезжавшим на заработки в Россию. Деятельность партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» на Украине сейчас приостановлена Верховной радой.