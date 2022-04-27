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Десять европейских импортеров газа уже открыли спецсчета в ГПБ для оплаты в рублях

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Не менее 10 европейских компаний, покупающих российский природный газ, уже открыли счета в Газпромбанке (ГПБ) для оплаты топлива в рублях. Об этом в среду, 27 апреля, сообщает Bloomberg.

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Согласно данным агентства, следующие расчеты за газ будут производиться после 15 мая. Также стало известно, что четыре компании уже произвели оплату за поставки российского газа в рублях.

Ранее в этот день «Газпром» заявил, что полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с неоплатой топлива в рублях. Холдинг уточнил, что Болгария и Польша — транзитные страны.

Если будет совершен несанкционированный отбор российского газа из транзитных объемов в третьи государства, поставки для транзита будут сокращены на этот объем, уточнили в компании.

22 апреля Еврокомиссия в письме странам Евросоюза сообщила, что оплата российского газа в рублях нарушает санкции ЕС против РФ, но компании могут согласиться с такой системой. Отмечалось, что в настоящее время неясно, как будет работать процедура.

23 марта российский президент Владимир Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Такое решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации России по защите Донбасса.

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