Работа швеи стала востребованной в РФ на фоне санкций

Работа швеи является сейчас одной из самых востребованных профессий в условиях экономических санкций. Об этом сообщил 27 апреля портал URA.RU, ссылаясь на круглый стол «Торговые центры в новых экономических реалиях: проблемы, решения, перспективы» в Екатеринбурге.

«Швеи теперь звезды. Они теперь очень востребованный персонал. Их зарплата выросла кратно — в два-три раза», — заявил совладелец екатеринбургского универмага Bolshoy Денис Пьянков.

Он пояснил, что сейчас труд швеи-конструктора и швеи-технолога оценивается на рынке труда в размере 200 тыс. рублей в месяц.

Представители профессии по изготовлению изделий из ткани в настоящий момент являются новыми IT-специалистами от мира шитья, это профессия будущего, уверен Пьянков.

21 апреля сообщалось, что Челябинскую область планируют сделать лидером модной индустрии. Было предложено создать творческое пространство — модный кластер в регионе по примеру существующих в стране технопарков, где на одном пространстве сосредоточатся швеи, модельеры, дизайнеры и конструкторы.

После ухода зарубежных брендов с рынка из-за антироссийских санкций, которые ввели после начала спецоперации РФ по защите Донбасса, многие отечественные предприятия по изготовлению одежды заняли освободившуюся нишу. Так, развивая программу импортозамещения, эти предприятия готовятся предоставлять россиянам качественную одежду.