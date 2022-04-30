Элитарное искусство балета всегда держалось вдали от политики, мировые потрясения его не касались. Опера порой втягивалась в геополитическую орбиту, и на революционных улицах, случалось, распевали хоры Верди. Но балет, как ни пытались ему навязать чужие сюжеты и посылы, неизменно хранил обособленность, самостоятельность и независимость. Точь-в-точь как писал Иосиф Бродский: «Классический балет есть замок красоты, / Чьи нежные жильцы от прозы дней суровой / Пиликающей ямой оркестровой отделены. / И задраны мосты».

Подобным образом балет существовал спокон веков и жил бы так дальше, кабы не приключившаяся в Европе отмена русского искусства. Парадоксальным образом вместе с ним отменилось и украинское, поскольку под раздачу попали именно украинские танцовщики.

Гастролировал, например, в апреле по городам Италии «Украинский классический балет», сборная труппа, состоящая из артистов Национальной оперы Украины (Киев), Одесского и Харьковского театров оперы и балета. Организаторы гастролей заявили в афишу востребованный гастрольный хит — «Лебединое озеро» и поплатились за свою коммерческую жилку. Министерство культуры Украины как раз в это время издало циркуляр, запрещающий украинским артистам исполнять произведения российских авторов.

И хотя директора итальянских сцен протестовали, заявляя, что «русская культура — наследие всего человечества», законопослушному коллективу пришлось заменить Чайковского на «Жизель». Замена, мягко говоря, сомнительная. Французская «Жизель», пережив бурный успех при рождении, на родине ушла в тень, а в Петербурге благодаря стараниям Мариуса Петипа расцвела и вернулась в Европу с «Русскими сезонами» Дягилева уже сильно обрусевшей.

Одесский театр оперы и балета относительно участия своих артистов во вражеском показе промолчал. Харьковский ограничился туманным пассажем о недопустимости личных гастролей во время испытаний. Зато Национальная опера Украины выпустила программное заявление, пообещав артистам служебное расследование и дисциплинарную ответственность «в соответствии с действующим законодательством Украины». В том же документе пригрозили другим киевским танцовщикам, принявшим участие в благотворительном гала-концерте «Балет за мир». Оказалось, что в этом гала, состоявшемся на сцене неаполитанского театра «Сан-Карло», танцевали российские исполнители.

В борьбу с Чайковским и собственными артистами включилась и Львовская опера. На «пророссийскость» указали солисту балета Евгению Светлице. Как следует из пресс-релиза, он, находясь в отпуске, поехал с гастролями по США в составе сборной труппы. Танцевали, как нетрудно догадаться, «Лебединое озеро». В пример проштрафившемуся танцовщику руководство поставило его коллег, отказавшихся выступать в одном концерте с русскими.

Пострадавшие артисты в сочувствии не нуждаются — они свое не упустят, найдут с чем и с кем выступать. Сочувствовать нужно руководителям государственных оперных театров Украины, вынужденным исполнять директиву министерства. Вот они-то попали как кур в ощип. Если чиновники не одумаются, им предстоят нешуточные проблемы с репертуаром.

Всего театров пять — в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Львове, Одессе. Меньше всего русских названий числится в Национальной опере Украины, больше всего — в Харьковском театре оперы и балета, старейшей стационарной труппе страны.

С запретом на русское Харьков рискует остаться с минимумом спектаклей. Из оперного репертуара уйдут «Евгений Онегин», «Иоланта», «Князь Игорь», «Мазепа», «Пиковая дама», «Царская невеста», «Черевички», а также редкая ввиду особой сложности и на российских сценах «Женитьба» Мусоргского.

Но если русскую оперу еще можно компенсировать итальянской, то с балетом компенсации не получится. Из двадцати с лишком спектаклей, указанных в харьковской афише, 13 — русские. Помимо триады Чайковского («Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик»), большого императорского балета («Баядерка», «Дон Кихот», «Корсар») в харьковский репертуар входят малые шедевры Мариуса Петипа (гран-па из «Пахиты», «Привал кавалерии»), наследие «Русских сезонов» («Жар-птица», «Шопениана», «Весна священная»), а также «Барышня и хулиган» на музыку Дмитрия Шостаковича по одноименному киносценарию Владимира Маяковского и «Кармен-сюита» Бизе-Щедрина.

Из 15 одесских балетов — восемь с русскими корнями. Кроме «Баядерки», «Дон Кихота» и «Пахиты» это «Жизель» в редакции Леонида Лавровского, «Вальпургиева ночь» в его же хореографии, а также «Маскарад», «Чиполлино» и «Шопениана».

В Днепропетровске идет весь балетный Чайковский, «Золушка» и «Ромео и Джульетта» Прокофьева, «Шопениана», «Дон Кихот» и «Корсар». То есть целое созвездие стабильно посещаемых, любимых зрителем спектаклей, восполнить отсутствие которых — задача неподъемная. Не говоря уже о том, что уход балетов Чайковского и императорского сета — огромная потеря для солистов всех рангов и кордебалета. Случись она, падение профессионального уровня будет практически неизбежным.

В афише Национальной оперы Украины уже нет ни «Лебединого озера», ни других балетов Петра Ильича. Вряд ли этим счастливы зрители, танцовщики и худрук киевлян Елена Филипьева, по долгу службы осудившая отступников. За свою карьеру она станцевала не один десяток «Лебединых» и даже на сайте украинской Википедии изображена в лебединой пачке в роли Одетты. Кому как не ей знать, что балеты Чайковского — это мечта балерин и школа ансамбля. Плюс гарантированная касса. Как говорил Джордж Баланчин, хотите, чтобы зритель пошел, называйте балеты «Лебединым озером».

С одним национальным репертуаром украинский балет вряд ли выживет и сохранит своего зрителя. Деятели театра это понимают. Главное, чтобы это поняли в украинском минкультуры. Бороться с Чайковским и другими русскими авторами — глупость несусветная. Они, как в том анекдоте про Мону Лизу, уже давно заслужили право выбирать, кому им нравиться, а кому нет.

Украинские чиновники могут, конечно, зайти с другой стороны — последовать примеру британских музейщиков, объявивших «Русских танцовщиц» Дега украинками, и назвать Чайковского украинцем. Предпосылки найдутся. Любил композитор проводить летние месяцы в Каменке Черкасского уезда и, как утверждал один из прежних украинских министров культуры, большую часть своих произведений написал, глядя на местные просторы. Но гораздо полезнее на высоком государственном уровне вспомнить, что и Петр Ильич, и урожденный француз Мариус Петипа, и его соавтор по «Лебединому озеру» Лев Иванов были подданными великой Российской империи, куда входила нынешняя украинская территория, а значит, в равной степени принадлежат и русским, и украинцам.

А еще лучше вообще не заморачиваться никакими рассуждениями, «задрать мосты» и дать балету быть тем, чем он на самом деле является. Свободным от границ и национальностей «замком красоты».

Автор — доктор искусствоведения, редактор отдела культуры газеты «Известия»

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