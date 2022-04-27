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«Партизанский забег» и салют устроят в Липецке в День Победы

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В Липецке опубликовали план мероприятий в честь празднования Великой Победы. Приуроченные к 77-й годовщине Победы акции начнутся с работы поздравительных бригад и завершатся салютом над площадью Петра Великого.

GOROD48 со ссылкой на городскую администрацию пишет, что с 4 по 7 мая творческие коллективы города будут выступать в 16 дворах домов, где живут ветераны. Акция называется «Фронтовые бригады».

8 мая в 20:00 на Зеленом острове впервые в истории Липецкой области состоится «Ночной партизанский забег». Он призван почтить память 136 Героев Советского Союза, уроженцев Липецкой области. Их имена увековечат на лентах медалей.

9 мая с 8:30 до 13:00 на площади Героев пройдет церемония возложения цветов к Вечному огню. В 11:00 пройдут парад и концерт, а в 12:00 стартует шествие «Бессмертного полка». Праздничный концерт «Победный май» состоится на площади Петра Великого, который завершится салютом.

Lipetskmedia дополняет, что праздники, посвященные 77-летию Великой Победы, пройдут и в районах Липецка. Жителей и гостей города ждут парк Победы, Нижний парк и Быханов сад. А на Городище будут показывать фильмы о Великой Отечественной войне. На 10 площадках города, в парках, у домов и дворцов культуры состоятся концерты.

Ранее сервис Superjob провел опрос на тему отношения россиян в том числе к 9 Мая. Большинство опрошенных воспринимают День Победы как личный праздник. Об этом заявили 78% респондентов.

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