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Памятник Арсеньеву установят во Владивостоке к осени

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Во Владивостоке к осени планируют установить памятник исследователю и писателю Владимиру Арсеньеву. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в мэрии города.

Установка памятника будет приурочена к 150-летию знаменитого ученого, а также проведению Второго международного форума по сохранению тигра, который пройдет во Владивостоке в сентябре в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Монумент подарит городу центр «Амурский тигр».

По словам министра юстиции РФ, председателя наблюдательного совета центра «Амурский тигр» Константина Чуйченко, скульптура уже готова и скоро прибудет во Владивосток.

Специалисты предложили разместить ее на сопке в районе транспортного кольца и фуникулера.

«Здесь есть хорошая возможность обустроить сквер, создать ландшафтную композицию с использованием таежных растений, дополнить другими элементами дизайна. Арсеньев будет смотреть на бухту Золотой Рог и Золотой мост. Фигура на высоком постаменте будет видна из разных точек города», — прокомментировал мэр города Константин Шестаков.

Форум по сохранению популяции тигра пройдет 5 сентября. В последнее воскресенье того же месяца во Владивостоке традиционно отметят карнавальным шествием День тигра.

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