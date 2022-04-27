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Более 100 тыс. украинцев пересекли границу в Крыму за два месяца

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Более 100 тыс. украинцев пересекли границу в Крыму за два месяца. Об этом сообщило 27 апреля ИА «Крыминформ» со ссылкой на пограничное управление ФСБ по региону.

«За период с марта 2022 года по настоящее время в Российскую Федерацию въехало свыше 100 тыс. граждан Украины, более тысячи иностранных граждан обратились непосредственно в пунктах пропуска с заявлениями о предоставлении им на территории Российской Федерации временного убежища», — говорится в сообщении.

Три автомобильных пункта пропуска — Джанкой, Армянск и Перекоп — работают в штатном, круглосуточном режиме, прекращения пропуска через государственную границу России лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных не планируется. Отмечается, что граждане Украины могут въезжать в РФ при наличии действительных документов, при этом каких-либо документов для подтверждения цели въезда не требуется.

Ранее в этот день сообщалось, что число беженцев, прибывших на территорию России с Украины и из ДНР и ЛНР, превысило 1 млн человек, более 182 тыс. из них — дети. Со стороны Украины большая часть беженцев пересекла границу в Белгородской области и Крыму.

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