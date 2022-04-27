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Польша предложит ЕК стать координатором «дерусификации» экономики

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Польша предложит Европейской комиссии стать координатором «дерусификации» экономики. Об этом в среду, 27 апреля, заявила министр климата и окружающей среды страны Анна Москва, выступая в парламенте.

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«Я понимаю, что есть страны, которые имеют 100% российского газа. Я понимаю, что мы стартуем с разных уровней. Но давайте будем солидарны и мобилизуемся. Давайте сделаем Европейскую комиссию таким стражником дерусификации», — цитирует ее ТАСС.

По мнению министра, это «очень хорошая мысль», с помощью которой удастся проверить, действуют ли в Европейском союзе принципы солидарности.

«Мы будем подавать такое предложение», — сказала она.

27 апреля сообщалось, что «Газпром» полностью приостановил поставки компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с отсутствием оплаты в рублях.

В этот же день глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала сообщение «Газпрома» о приостановках поставок газа в Польшу и Болгарию «шантажом» Евросоюза (ЕС).

«Это не шантаж, Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов своим потребителям, и Россия остается приверженной своим обязательствам по контрактам», — отметил, комментируя заявление, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

26 апреля уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не будет платить за российский газ в рублях. Он уточнил, что страна готова ко «всем возможным рискам», связанным с прекращением поставок из РФ.

26 апреля ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при российском правительстве Станислав Митрахович рассказал «Известиям», что прожить без газа из РФ Польше будет нелегко. По его словам, промышленность страны, особенно химическая, потребляет много голубого топлива. При этом газопровод Baltic Pipe будет готов только к концу года.

23 марта президент России Владимир Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли из-за потери надежности западных валют, и подписал указ 31 марта. Покупатели были обязаны открыть рублевые счета, с которых проходит оплата газа. Тогда ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов.

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