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Матвиенко пообещала выйти к правительству с плакатом в поддержку бизнеса

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Россиянам нужно дать возможность развивать бизнес и создавать рабочие места. Об этом в четверг, 27 апреля, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей, трансляция которого велась на YouTube-канале верхней палаты парламента.

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«Свободу бизнесу! Если не будет свободы бизнеса, ничего не будет — возьму плакат и пойду к правительству с плакатом», — сказала она.

Матвиенко подчеркнула, что в стране живет предприимчивый народ, которому нужно дать возможность развиваться. Она предложила региональным парламентам отслеживать ситуацию и «дать какой-то стартовый капитал».

«Дайте им возможность: пусть кто-то вышивает, кто-то пирожки печет, кто-то там сапоги шьет <...> Не трогайте сейчас никого, пусть сами себя кормят и еще какие-то рабочие места создают. <...> Тогда экономика попрет такими темпами, что и прогнозы не нужны будут», — заключила Матвиенко.

Ранее в этот день в столице стартовала программа субсидирования ставки по договорам факторинга для малого и среднего бизнеса. Мера поддержки предусматривает льготное финансирование предпринимателя в течение одного года при портфеле не более 100 млн рублей. Главные условия — статус малого или среднего предприятия и регистрация в качестве налогоплательщика на территории Москвы.

6 апреля стало известно, что молодые и начинающие предприниматели смогут брать в банках льготные кредиты, по которым до 90% рисков могут покрывать поручительства Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций (РГО).

5 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство России подготовило очередной пакет по поддержке экономики России. Также он заверил, что предложенные инициативы «охватывают несколько сфер, среди них есть меры по ускорению бюджетных процедур, по налоговому стимулированию, по поддержке конкретных отраслей».

С 10 марта 2022-го правительство РФ ввело мораторий на проведение проверок предприятий и предпринимателей до конца года. Отмечалось, что плановые проверки будут сохранены только в отношении небольшого закрытого перечня объектов контроля, в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности.

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