Прямой эфир

МЧС проверяет сообщение о возгорании заправочного комплекса во Внуково

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожарные проверяют сообщение о возгорании заправочного комплекса в аэропорту Внуково в Москве. Об этом 27 апреля сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его информации, сработала пожарная сигнализация. Источник добавил, что признаков возгорания пока не обнаружено.

25 апреля сообщалось о пожаре в торговом центре «Шелковый путь» в Подмосковье. По данным экстренных служб, из торгового центра эвакуированы 200 человек. Площадь возгорания составила до 400 кв. м.

24 апреля в нижегородском поселке Луч загорелась кровля административного здания на площади 1200 кв. м. О пострадавших не сообщалось.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022