МЧС проверяет сообщение о возгорании заправочного комплекса во Внуково

Пожарные проверяют сообщение о возгорании заправочного комплекса в аэропорту Внуково в Москве. Об этом 27 апреля сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его информации, сработала пожарная сигнализация. Источник добавил, что признаков возгорания пока не обнаружено.

25 апреля сообщалось о пожаре в торговом центре «Шелковый путь» в Подмосковье. По данным экстренных служб, из торгового центра эвакуированы 200 человек. Площадь возгорания составила до 400 кв. м.

24 апреля в нижегородском поселке Луч загорелась кровля административного здания на площади 1200 кв. м. О пострадавших не сообщалось.