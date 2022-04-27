IT-эксперт назвал способы обезопасить себя от онлайн-мошенников

Отказ от нелицензионного программного обеспечения (ПО) и осторожное отношение к подозрительным сайтам поможет защитить персональные данные от хакеров. Об этом коммерческий директор компании «Код безопасности» Федор Дбар заявил в среду, 27 апреля. Он назвал пять способов обезопасить личную информацию от онлайн-мошенников.

Так, IT-эксперт посоветовал не отправлять персональные данные в соцсетях и мессенджерах, поскольку так они становятся легкой добычей даже неопытных хакеров.

«Поэтому лучше всего вообще не отправлять информацию о себе через интернет, лишь в крайнем случае и только убедившись, что выбранный вами ресурс надежно защищен», — рекомендовал он в разговоре с Lenta.Ru.

Также Дбар предупредил, что иногда злоумышленники получают доступ к персональным данным через приложения, которые пользователь скачивает на случайных сайтах. Он подчеркнул, что надежность гарантируют только официальные магазины приложений.

«Особенно опасны джейлбрейки — собственноручный взлом iPhone, который позволяет скачивать сторонний софт, настраивать и менять системные функции операционной системы», — подчеркнул он.

Он посоветовал избегать подозрительных сайтов. Кроме этого, большую опасность для личных данных представляет использование пиратского софта и нелицензионного ПО. Дбар заявил, что пиратские программы имеют множество дыр в безопасности, которыми и могут воспользоваться злоумышленники.

Специалист напомнил, что сложный пароль от личных аккаунтов может стать серьезным барьером для злоумышленника. При этом он добавил, что нельзя хранить пароли на компьютере, лучше не забивать их в память браузера и ни в коем случае не надо говорить их кому-либо.

Ранее, 13 апреля, сообщалось, что Минцифры ищет поставщика оборудования для системы мониторинга фишинговых сайтов в интернете. Новая система должна собирать и систематизировать данные о фишинговых активностях, используя данные с почтовых серверов и из мобильных приложений, а также «на основе регулярного сканирования трафика в сетях связи общего пользования», указано в техзадании к конкурсу.

Фишинг приводит к значительным потерям со стороны граждан и государства, сказали «Известиям» в Минцифры. Злоумышленники постоянно совершенствуют методы и инструменты для атак, поэтому разработка и внедрение системы — важный и актуальный вопрос, отметили в ведомстве. Там добавили, что обнаруженные данные о фишинговых ресурсах могут направляться в МВД по запросу в установленном законом порядке.