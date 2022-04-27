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В Петербурге школьницы попали в больницу из-за возможного отравления моющим средством

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Семиклассницы школы № 96 Калининского района Санкт-Петербурга 27 апреля попали в больницу из-за того, что на уроке труда добавили в фарш для макарон по-флотски жидкость для мытья посуды, перепутав с подсолнечным маслом.

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«Восемь девочек везут в больницу для обследования», — рассказал источник в беседе с ТАСС.

Девочки готовили макароны по-флотски ввосьмером, однако никто из них и даже преподаватель не обнаружили ошибку, пока не сели пробовать еду. Дело в том, что, чтобы не было тяжело, на занятие все принесли свои продукты в компактных тарах. В две похожие налили подсолнечное масло и моющее средство и перепутали — обе жидкости были желтого цвета.

Педагог незамедлительно вызвала скорую помощь. Врачи осмотрели школьниц и, не обнаружив видимых признаков ухудшения состояния, решили отправить их в больницу из-за отсутствия данных о составе жидкости.

11 декабря 2020 года семья отравилась парами моющего средства в Ленинградской области. Инцидент произошел в Кировске. По данным следствия, во время купания детей в ванне родители не придали значения резкому запаху ароматизатора в косметическом средстве. В ночное время члены семьи почувствовали недомогание, их доставили в больницу.

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