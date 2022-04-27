Ребенок погиб в результате обстрела ВСУ города Стаханова в ЛНР

В результате обстрела со стороны украинских военных населенного пункта Стаханов погиб ребенок. Об этом 27 апреля сообщила генпрокуратура Луганской Народной Республики (ЛНР). Обстрел города был совершен в среду в 14:20 по мск.

«Вооруженные формирования Украины в очередной раз с применениями РСЗО «Град» совершили обстрел г. Стаханов ЛНР, в результате которого погиб ребенок (девочка 10 лет), получил ранения мужчина», — говорится в сообщении.

Также ведомство отметило, что повреждены более 20 жилых домов.

Следователи генпрокуратуры выехали на место инцидента. Правоохранители возбудят уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. ч. 1, 2 ст. 439 УК ЛНР («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»), ст. 440 УК ЛНР («Геноцид».

Ранее 27 апреля в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что за предыдущий день вооруженные силы Украины три раза обстреляли населенные пункты Первомайск и Ирмино. Украинские военные применили артиллерийские орудия калибра 122 мм и реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град».

До этого, 25 апреля, во время обстрелов со стороны ВСУ поселка Калиново под Луганском скончалась одна женщина. Еще трое мирных жителей получили ранения. Были повреждены девять жилых домов.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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