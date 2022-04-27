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Число погибших при пожаре в тверском НИИ достигло 20 человек

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Число погибших во время крупного пожара на территории Центрального научно-исследовательского института Воздушно-космической обороны РФ в Твери выросло до 20 человек, уведомил представитель экстренных служб в среду, 27 апреля.

Отмечается, что еще как минимум три человека могут находиться сейчас под завалами.

В данный момент экстренные службы продолжают разбирать последствия ЧП и проводят опознание останков погибших.

21 апреля произошел пожар в четырехэтажном здании НИИ в Твери. Огонь распространился из помещений второго этажа по деревянным перекрытиям и охватил три верхних этажа. В результате обрушилась кровля.

Пожару был присвоен третий ранг сложности. В тушении принимали участие 240 спасателей, 69 единиц техники, а также вертолет Ми-8. По факту пожара возбуждено дело о нарушении требований пожарной безопасности. Возгорание на площади 2,5 тыс. кв. м пожарные тушили всю ночь.

На следующее утро, 22 апреля, в 07:33 мск было объявлено о ликвидации пожара. Тогда сообщалось, что госпитализированы 13 человек.

На протяжении недели данные о количестве погибших обновлялись, появлялась новая информация о числе обнаруженных тел.

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