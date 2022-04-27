Таможня Самары пресекла незаконный ввоз табака на 14 млн рублей

Мобильная группа Самарской таможни обнаружила в фуре, следовавшей из Казахстана, сокрытую от таможенного контроля партию безакцизного табака для кальяна, стоимость которой оценивается свыше 14 млн рублей. Об этом сообщило 27 апреля НИА «Самара».

Сообщается, что транспортное средство было остановлено таможенниками в районе села Большая Черниговка Самарской области. Согласно документам, перемещались товары для народного потребления, однако в ходе таможенного досмотра обнаружено порядка 65 тыс. пачек курительного табака для кальяна, на упаковках отсутствовала маркировка акцизными марками.

В соответствии с действующим законодательством реализация на территории РФ табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается. По факту инцидента решается вопрос о возбуждении дела по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке особыми (акцизными) марками, совершенное в особо крупном размере».

Национальная система маркировки внедряется в России с 2019 года и на данный момент охватывает 14 групп товаров — молочную продукцию, минеральную воду, лекарства, табак, обувь, пять категорий товаров легкой промышленности, а также шубы, духи, шины и фототехнику. С 1 декабря 2021 года в России ужесточили штрафы за отсутствие кода на товарах, подлежащих маркировке.

В феврале Федеральная налоговая служба (ФНС) выступила за отказ от акцизных марок на табаке. Сообщается, что как только заработает до конца вся система маркировки, можно будет говорить об отмене акциз, потому как двойная маркировка бессмысленна.