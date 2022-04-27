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Благоустройство дворов начнется в Южно-Сахалинске в мае

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В Южно-Сахалинске в мае стартует благоустройство дворов по федеральной программе «1000 дворов на Дальнем Востоке». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Перечень дворов сформирован по результатам опроса местных жителей. На данный момент в него входят 12 территорий, однако список планируется расширить, пишет ИА SakhalinMedia.

По восьми объектам уже проведены аукционы по выбору подрядчика. Контракты с ними планируется заключить в начале мая. По остальным дворам договоры заключат в июне.

Работы финансируются из федерального бюджета. Завершить их должны в ноябре 2022 года.

25 апреля сообщалось, что в рамках программы «1000 дворов на Дальнем Востоке» в Макаровском районе Сахалинской области отремонтируют три дворовых территории. Подрядчик должен уложить новый асфальт, расширить дворовые территории и благоустроить их, установить дополнительные беседки и малые архитектурные формы.

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