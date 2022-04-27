Прокуроры проводят проверку после схода вагонов под Петрозаводском

Транспортная прокуратура начала проверку после ЧП на железной дороге под Петрозаводском. На станции Томицы вечером 26 апреля локомотив с двумя вагонами сошел с рельсов.

Поезд сошел с рельсов, но не опрокинулся. Пострадавших нет.

Пути необщего пользования принадлежат компании «ОнежПромТранс». В вагонах был цемент, уточняет ИА «Карелinform» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Надзорному ведомству принадлежит оценить действия должностных лиц и принять соответствующие меры, если будут основания.

Ранее сообщалось, что в индийском Мумбаи три вагона пассажирского поезда сошли с рельсов. Вагоны опрокинулись сразу после отправления на одной из станций. Несколько пассажиров пострадали. Однако благодаря тому, что поезд не успел набрал скорость, все они получили легкие травмы.