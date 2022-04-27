Глава МИД Германии ответила на вопрос о возможной угрозе ядерного конфликта

Угрозу ядерного конфликта нельзя исключать полностью. Об этом в среду, 27 апреля, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе выступления в германском бундестаге, трансляцию которого вел YouTube-канал Phoenix.

«С точки того, что может произойти — я уже говорила об этом в начале выступления, мы этого не знаем. Никто… в целом мире не может стопроцентно сказать: если мы сделаем этот шаг, то на следующий день произойдет это. Поэтому мы ничего не можем полностью исключить. Мы несем ответственность за то, чтобы всегда ясно обозначать риски, но при этом не провоцировать панику», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос депутатов.

Днем ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в ядерной войне победителей не будет, необходимо смягчить накал риторики относительно этого вопроса. В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин назвал разговоры о возможности ядерной войны опасной риторикой, поскольку в этой войне «все стороны проиграют».

25 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, однако опасность такого конфликта нельзя недооценивать.

Кроме того, 19 апреля Лавров подчеркнул, что возможность применения Россией ядерного оружия в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса не рассматривается. Он напомнил, что спецоперация России направлена на «полное освобождение Донецкой и Луганской республик».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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