Цена на газ в Нидерландах выросла на 24% в среду, 27 апреля, после ограничения поставок Россией в Польшу и Болгарию. Об этом сообщило издание Telegraaf.

В настоящее время контракты на газораспределительном хабе TTF на природный газ на бирже ICE котируется по цене более €127,50 за мегаватт-час (около €1200 за тыс. кубов газа).

Также причиной скачка цены на газ стал отток сжиженного природного газа с азиатского рынка.

Утром в среду спотовая цена газа в Европе при открытии торгов подскочила на четверть и превысила отметку $1300 за 1 тыс. куб. м после отказа Болгарии и Польши платить «Газпрому» за поставки в рублях и приостановку поставок из России в эти страны.

Президент Польши Анджей Дуда выразил уверенность в том, что польские компании получат компенсации от российской стороны за «нарушение условий договора».

В этот же день премьер Болгарии Кирилл Петков назвал произошедшее шантажом и подчеркнул, что София не поддастся на рэкет Москвы, так как не станет использовать внедоговорную схему оплаты российского газа рублями.

27 апреля «Газпром» сообщил о полной приостановке поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с неоплатой в рублях. В компании уточнили, что Болгария и Польша — транзитные государства. Если будет совершен несанкционированный отбор российского газа из транзитных объемов в третьи страны, то поставки для транзита будут сокращены на этот объем.

«Булгаргаз» полагает, что двухэтапный порядок оплаты рублями, предложенный Москвой, не соответствует действующему до конца этого года контракту, кроме того, создает «значительные риски для Болгарии, в том числе осуществление платежей без получения каких-либо поставок газа с российской стороны».

PGNiG и оператор польской сети газопроводов Gaz-System пояснили, что все поставки потребителям осуществляются в соответствии с их спросом. Они отметили, что контролируют ситуацию и готовятся к различным сценариям.

22 апреля Еврокомиссия подтвердила, что утвержденная Россией новая схема оплаты в рублях российского газа компаниями из стран, признанных Москвой недружественными, будет вступать в потенциальное противоречие с санкциями. Один из предложенных Евросоюзом вариантов — считать исполнением обязательств по оплате только перевод валюты в Газпромбанк.

Запад усилил санкционное давление на Россию в ответ на проведение специальной операции РФ в Донбассе. Так, 28 февраля Евросоюз утвердил решение о замораживании активов ЦБ. Кроме того, санкции коснулись сферы высоких технологий и энергетики.

В качестве одной из ответных мер президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам, в том числе всем членам ЕС, в рубли из-за потери надежности западных валют. Соответствующий указ был подписан 31 марта. Покупатели были обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с которых проходит оплата газа. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.