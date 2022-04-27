Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в России

В преддверии празднования Дня Победы в России 27 апреля стартовала традиционная акция «Георгиевская ленточка».

Первыми к акции присоединились восточные регионы страны. Среди них Приморье и Иркутская область, где волонтеры начали раздавать жителям ленты как символ памяти о победе в Великой Отечественной войне.

В Волгоградской области в рамках акции «Георгиевская ленточка» представили уникальную георгиевскую ленту, длина которой достигает 10 м.

В этом году в России будет отмечаться 77-я годовщина Великой Победы, которая состоялась 9 мая 1945 года. В городах РФ пройдут военные парады, в которых примут участие лучшие образцы российского вооружения. Главный из них традиционно организовывают на Красной площади. Техника проезжает по брусчатке в присутствии гостей, среди которых фронтовики, участвовавшие в войне.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что праздничный военный парад в честь Дня Победы в этом году состоится, как и обычно, на Красной площади 9 мая.