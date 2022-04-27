Арестован еще один фигурант дела о покушении на журналиста Соловьева

Арестован еще один фигурант дела о покушении на российского журналиста Владимира Соловьева — Владимир Степанов. Об этом 27 апреля сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Степанову меры пресечения в виде содержания под стражей», — огласила постановление судья.

Мера пресечения избрана до 25 июня. Известно, что у арестованного есть среднее образование, но нет официального места работы. В 2013 году он был судим по ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство») и получил восемь лет.

Накануне были арестованы два первых фигуранта дела — Василий Стрижаков и Максим Дружинин. Стрижаков был дважды судим: один раз за наркотики, второй — по делу о покушении на убийство. Дружинин не признал вину и считает, что не имеет никакого отношения к этому уголовному делу.

По данным «Известий», всего неонацистов было шестеро.

Следственный комитет РФ (СКР) и Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщили о задержании злоумышленников 25 апреля. Как уточнили в СКР, они планировали подорвать машину Соловьева в Москве. Соучастники готовившегося преступления являются членами запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power («Национал-социализм/Белая сила, власть»). В ходе обысков у подозреваемых были изъяты компоненты для изготовления взрывчатки, оружие, боеприпасы, наркотики и поддельные паспорта граждан Украины, которые предполагалось использовать после совершения преступления.

Задержанные на допросе рассказали, что также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и других представителей российских СМИ.

Сам тележурналист рассказал, что не знал о планирующемся покушении. При этом он подчеркнул, что ранее президент Украины Владимир Зеленский напрямую угрожал ему во время своих публичных выступлений, поэтому до него «доходили разные слухи».