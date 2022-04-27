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Президент Индонезии пригласил Зеленского на саммит G20

Президент Индонезии пригласил Зеленского на саммит «большой двадцатки»
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Президент Индонезии Джоко Видодо пригласил украинского лидера Владимира Зеленского на саммит «большой двадцатки» (G20).

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«Провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо. Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности за четкую позицию в ООН. Обсудили вопросы продовольственной безопасности. Благодарен за приглашение на саммит G20», — отметил президент Украины на своей странице в Twitter в среду, 27 апреля.

В 2022 году Индонезия выступает в качестве председателя G20.

21 апреля министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати заявила о том, что на саммит G20 пригласили лидеров всех стран-членов, включая президента РФ Владимира Путина.

7 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что решение об участии российского президента Владимира Путина в саммите «большой двадцатки» будет принято в зависимости от развития ситуации.

23 марта о планах Путина посетить итоговый саммит «большой двадцатки» в Индонезии сообщила посол России в этой стране Людмила Воробьева. Тогда она обратила внимание на призывы к исключению РФ из G20 в связи с проведением Россией специальной операции по защите Донбасса.

В тот день Песков заявил о том, что Соединенные Штаты Америки оказывают неприкрытое и «малодипломатическое» давление на все страны в противодействие России. Песков подчеркнул, что не все лидеры государств из G20 поддаются этим действиям Вашингтона. Целый ряд стран предпочитает придерживаться своей независимой точки зрения, указал он.

Позже этим днем член комитета Госдумы по энергетике Джамаладин Гасанов заявил «Известиям», что ни одна из стран «большой двадцатки» не имеет права лишать членства другую. По его словам, это площадка, которая дает сторонам в условиях кризиса возможность вести диалог.

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