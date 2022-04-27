Россия и Эритрея договорились оказывать обоюдную поддержку бизнесу

Россия и Эритрея договорились оказывать обоюдное содействие бизнесу на фоне санкций. Об этом в среду, 27 апреля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Эритреи Османом Салехом Мохаммедом.

«Сегодня мы условились оказывать всемерное содействие нашим бизнесменам в обеих странах в интересах согласования и реализации взаимовыгодных проектов в энергетике, транспортной инфраструктуре, в сфере информационно-коммуникационных технологий, сельского хозяйства, здесь есть обоюдный интерес», — сказал Лавров.

Он отметил, что большое внимание было уделено «задаче недопущения негативного влияния на практическую кооперацию между Россией и Эритреей» после односторонних нелегитимных санкций, «которые коллективный Запад сделал чуть ли не главным, а может быть, даже единственным инструментом своей внешней политики».

В марте 2010 года ограничительные меры в отношении Эритреи были одобрены Советом министров Евросоюза. Позднее, в июле, аналогичные меры приняла Россия.

В 2019 году президент России Владимир Путин отменил санкции против Эритреи.

18 марта 2022-го Лавров указал на попытки Запада маргинализировать Россию и остановить ее развитие. По его словам, Европа практически прекратила попытки отстаивать свою независимость перед США.