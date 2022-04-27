Прямой эфир

Россия и Эритрея договорились оказывать обоюдную поддержку бизнесу

Лавров: Россия и Эритрея договорились оказывать поддержку бизнесу в обеих странах
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия и Эритрея договорились оказывать обоюдное содействие бизнесу на фоне санкций. Об этом в среду, 27 апреля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Эритреи Османом Салехом Мохаммедом.

От газа до отказа: кто может остаться без сырья вслед за Польшей и Болгарией
И как решения российской компании скажутся на стоимости голубого топлива

«Сегодня мы условились оказывать всемерное содействие нашим бизнесменам в обеих странах в интересах согласования и реализации взаимовыгодных проектов в энергетике, транспортной инфраструктуре, в сфере информационно-коммуникационных технологий, сельского хозяйства, здесь есть обоюдный интерес», — сказал Лавров.

Он отметил, что большое внимание было уделено «задаче недопущения негативного влияния на практическую кооперацию между Россией и Эритреей» после односторонних нелегитимных санкций, «которые коллективный Запад сделал чуть ли не главным, а может быть, даже единственным инструментом своей внешней политики».

В марте 2010 года ограничительные меры в отношении Эритреи были одобрены Советом министров Евросоюза. Позднее, в июле, аналогичные меры приняла Россия.

В 2019 году президент России Владимир Путин отменил санкции против Эритреи.

18 марта 2022-го Лавров указал на попытки Запада маргинализировать Россию и остановить ее развитие. По его словам, Европа практически прекратила попытки отстаивать свою независимость перед США.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022