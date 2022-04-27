Байден заявил о принятых для освобождения Рида нелегких решениях

Для освобождения осужденного в России американца Тревора Рида пришлось принять нелегкие решения. Об этом 27 апреля заявил президент США Джо Байден.

«Переговоры, которые позволили нам вернуть Тревора домой, потребовали трудных решений, которые дались нелегко. Его благополучное возвращение является свидетельством приоритета, который моя администрация придает возвращению домой американцев, взятых в заложники и незаконно задержанных за границей», — приводит слова американского лидера Белый дом.

Он отметил, что администрация США не остановится, пока отбывающий наказание в России за шпионаж американец Пол Уилан и другие «не присоединятся к Тревору в любящих объятиях семьи и друзей».

О том, что в результате длительного переговорного процесса состоялся обмен Рида на Ярошенко, сообщили ранее в этот день в МИД РФ.

Супруга Константина Ярошенко Виктория рассказала «Известиям», что узнала об обмене еще перед Пасхой.

Ярошенко был арестован сотрудниками правоохранительных органов США в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже его депортировали в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам заключения. Сам гражданин РФ отрицал вину и называл дело сфабрикованным.

Рида признали виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья») летом 2020 года. Суд назначил ему девять лет колонии и взыскал 300 тыс. рублей в пользу двух потерпевших. 28 июня 2021 года Мосгорсуд признал приговор законным.

Инцидент с участием Рида произошел в Москве в августе 2019 года. В полицию поступило сообщение, что на Ленинградском шоссе дебоширит мужчина — он стоял возле автомобиля с двумя девушками и скандалил. Позднее студент из США напал на сотрудников полиции.