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Один из подозреваемых в покушении на Соловьева был судим за убийство

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Один из подозреваемых в покушении на убийство тележурналиста Владимира Соловьева уже был судим за убийство и восемь лет провел в колонии. Об этом передает в среду, 27 апреля, корреспондент «Известий» из Басманного районного суда Москвы.

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В суде сегодня проходит слушание дела трех подозреваемых в подготовке убийства журналиста. Материалы дела поступили в суд еще утром, однако рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения началось только после обеда.

Первым в зал завели 30-летнего Владимира Степанова 1995 года рождения. В 2013 году он уже был судим за убийство двух и более лиц по ст. 105 УК РФ. До ареста он нигде не работал. Задержанный — гражданин России, проживает в Москве. Имеет среднее образование, холост, детей нет. Ранее мужчина попытался скрыться, выпрыгнув в окно. На заседание его, судя по одежде, привезли прямо из больницы. По лестнице Басманного суда Степанов поднимался на костылях.

До этого суд арестовал двух других фигурантов дела — Максима Дружинина и Василия Стрижакова, дважды судимого за наркотики и покушение на убийство. Всего по делу задержаны шесть человек.

О задержании злоумышленников сообщалось 25 апреля. Как уточнили в Следственном комитете России, соучастники, состоящие в запрещенной в РФ неонацистской группировке National Socialism/White Power («Национал-социализм/Белая сила, власть»), планировали подорвать машину Соловьева в Москве.

В ходе обысков у неонацистов изъяли оружие, боеприпасы и поддельные паспорта граждан Украины, которые предполагалось использовать после совершения преступления.

На допросе задержанные рассказали, что также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и других российских журналистов.

В тот же день президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры России сообщил о том, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы. Подготовку убийств представителей российских СМИ глава государства назвал террором. Он отметил, что Запад перешел к таким действиям, поскольку проиграл на информационном поле.

Сам телеведущий заявил, что не знал о планирующемся покушении, но подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно угрожал ему во время своих публичных выступлений.

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