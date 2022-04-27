Москалькова оценила обмен россиянина Ярошенко на американца Рида

Обмен осужденного в РФ американца Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко — это успех. Об этом 27 апреля заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По ее словам, российская сторона много лет занималась вопросом возвращения россиянина на родину.

«Я встречалась с послом США, после этого разрешили первое свидание с женой и дочерью спустя 9 лет, у них нет длительных свиданий в отличие о нас», — отметила Москалькова.

Также она обращалась с просьбой о помиловании россиянина к экс-президенту США Дональду Трампу.

Москалькова обратила внимание, что Рид осужден за драку с полицейским на не такой большой срок, как россиянин, но состоявшийся обмен «в общем тоже успех».

Как в среду сообщили в МИД России, обмен россиянина на американца прошел 27 апреля. Супруга россиянина Виктория рассказала «Известиям», что знала об обмене мужа. По ее словам, из тюрьмы летчика вывезли накануне.

Константин Ярошенко был арестован сотрудниками правоохранительных органов США в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к перевозке крупной партии кокаина. Позже его депортировали в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам заключения.

Ярошенко отрицает вину и называет дело сфабрикованным.

Инцидент с участием Рида произошел в Москве в августе 2019 года. В полицию поступило сообщение, что на Ленинградском шоссе дебоширит мужчина — он стоял возле автомобиля с двумя девушками и скандалил. Позднее студент из США напал на сотрудников полиции.

Летом 2020 года американца признали виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья»). Суд назначил ему девять лет колонии и взыскал 300 тыс. рублей в пользу двух потерпевших. 28 июня 2021 года Мосгорсуд признал приговор законным.