Прямой эфир
Мир
Москва вышлет восемь сотрудников посольства Японии
Мир
В КНР предрекли Европе войну из-за затягивания ситуации на Украине
Политика
Россия и Эритрея договорились оказывать обоюдную поддержку бизнесу
Мир
Польша и Болгария продолжают получать газ от соседей по ЕС
Туризм
АТОР заявила о нулевых потерях РФ после выхода из Всемирной туристской организации
Мир
Цена на газ в Нидерландах выросла на 24%
Мир
Еврокомиссия предложила приостановить взимание пошлин на импорт с Украины
Экономика
Немецкие компании продолжили платить за российский газ в евро
Мир
МИД РФ объявил о высылке трех дипломатов Норвегии
Мир
Президент Болгарии отказался предоставлять военную помощь Украине
Мир
Осужденного в РФ американца Рида обменяли на российского летчика Ярошенко

«Аэрофлот» временно вышел из авиаальянса SkyTeam

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская авиакомпания «Аэрофлот» и международный альянс SkyTeam договорились о временном выходе авиаперевозчика из объединения. Об этом сообщила пресс-служба SkyTeam в среду, 27 апреля.

Рейс поддержан: 246 авиамаршрутов за границу запустят через Сочи
Билеты на стыковочные перелеты из регионов России к Средиземному морю и в Азию уже поступили в продажу

«SkyTeam и «Аэрофлот» договорились временно приостановить членство авиакомпании в альянсе SkyTeam. Мы работаем над тем, чтобы ограничить последствия этого для клиентов, и будем информировать тех, кого коснутся любые изменения в льготах и услугах SkyTeam», — говорится в сообщении.

В пресс-службе «Аэрофлота» «Известиям» подтвердили, что перевозчик временно вышел из альянса. Там рассказали, что с привилегиями объединения на рейсах авиакомпании могут действовать «некоторые ограничения», не уточнив какие.

При этом «Аэрофлот» продолжит использовать товарные знаки, продукты и сервисы SkyTeam, добавили в компании.

В SkyTeam входят 19 крупнейших авиакомпаний мира, которые выполняют рейсы по 1036 направлениям более чем в 17 странах. Это такие компании, как AirFrance, China Airlines, China Eastern, Delta, ITA Airways, KLM и другие.

19 апреля S7 Airlines сообщила о выходе из другого международного авиаальянса — Oneworld. Авиакомпания уточнила, что привилегии пассажирам в рамках объединения временно недоступны, а начисление и списание миль проводятся в штатном режиме за исключениями, приведенными на сайте компании.

«Известия» направили запрос в пресс-службу «Аэрофлота».

Oneworld — первый глобальный альянс, который ввел совместную продажу и оформление билетов авиакомпаниями-участниками. Объединяет несколько ведущих авиакомпаний мира и около 30 дочерних перевозчиков. Это один из трех крупнейших авиационных альянсов со Star Alliance и SkyTeam.

SkyTeam — второй по величине альянс после Star Alliance. Он объединяет 19 авиакомпаний с четырех континентов. 14 апреля 2006 года в него вошел «Аэрофлот». Таким образом, SkyTeam стал первым международным альянсом, который включил в свой состав российскую авиакомпанию.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022