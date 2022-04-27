«Аэрофлот» временно вышел из авиаальянса SkyTeam

Российская авиакомпания «Аэрофлот» и международный альянс SkyTeam договорились о временном выходе авиаперевозчика из объединения. Об этом сообщила пресс-служба SkyTeam в среду, 27 апреля.

«SkyTeam и «Аэрофлот» договорились временно приостановить членство авиакомпании в альянсе SkyTeam. Мы работаем над тем, чтобы ограничить последствия этого для клиентов, и будем информировать тех, кого коснутся любые изменения в льготах и услугах SkyTeam», — говорится в сообщении.

В пресс-службе «Аэрофлота» «Известиям» подтвердили, что перевозчик временно вышел из альянса. Там рассказали, что с привилегиями объединения на рейсах авиакомпании могут действовать «некоторые ограничения», не уточнив какие.

При этом «Аэрофлот» продолжит использовать товарные знаки, продукты и сервисы SkyTeam, добавили в компании.

В SkyTeam входят 19 крупнейших авиакомпаний мира, которые выполняют рейсы по 1036 направлениям более чем в 17 странах. Это такие компании, как AirFrance, China Airlines, China Eastern, Delta, ITA Airways, KLM и другие.

19 апреля S7 Airlines сообщила о выходе из другого международного авиаальянса — Oneworld. Авиакомпания уточнила, что привилегии пассажирам в рамках объединения временно недоступны, а начисление и списание миль проводятся в штатном режиме за исключениями, приведенными на сайте компании.

«Известия» направили запрос в пресс-службу «Аэрофлота».

Oneworld — первый глобальный альянс, который ввел совместную продажу и оформление билетов авиакомпаниями-участниками. Объединяет несколько ведущих авиакомпаний мира и около 30 дочерних перевозчиков. Это один из трех крупнейших авиационных альянсов со Star Alliance и SkyTeam.

SkyTeam — второй по величине альянс после Star Alliance. Он объединяет 19 авиакомпаний с четырех континентов. 14 апреля 2006 года в него вошел «Аэрофлот». Таким образом, SkyTeam стал первым международным альянсом, который включил в свой состав российскую авиакомпанию.