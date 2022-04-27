Приложение Utair удалили из App Store

Мобильное приложение российской авиакомпании Utair пропало из App Store. Это в среду, 27 апреля, следует из данных магазина приложений Apple.

На данный момент российский перевозчик никак не прокомментировал данную информацию.

Ранее в этот день сообщалось, что мобильное приложение «Аэрофлота» удалено из App Store. В свою очередь авиаперевозчик попросил пользователей не переустанавливать приложение.

21 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры России завершить создание отечественного магазина приложений для мобильных устройств до 1 июня.

До этого, 15 апреля, стало известно, что мобильное приложение Альфа-банка удалили из App Store и Google Play. Недоступно для скачивания для пользователей iOS и Android приложение «Сбера».

Ограничения в работе магазинов приложений связаны с санкциями, введенными западными странами на фоне проводимой спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.