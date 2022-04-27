16% сыктывкарских родителей рассказали о планах детей подрабатывать летом

16% сыктывкарских родителей сказали о том, что их дети в возрасте от 14 до 17 лет будут подрабатывать в летние каникулы. Об этом сообщило 27 апреля ИА «Комиинформ» со ссылкой на опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob среди родителей подростков.

Отмечается, что родители в Сыктывкаре чаще всего говорили о том, что их дети хотят устроиться на лето курьерами, промоутерами, официантами, помощниками вожатых или сотрудниками пунктов выдачи заказов.

В прошлом году для несовершеннолетних были открыты сезонные вакансии продавцов, промоутеров, флористов, консультантов, волонтеров.

Традиционное время публикации вакансий для несовершеннолетних — май. Однако уже сейчас начали появляться вакансии, открытые для подростков.

30 декабря прошлого года эксперты назвали самые необычные и востребованные в России профессии. Среди ряда любопытных профессий, которые пользователи «Авито Работа» искали в уходящем году, оказались актер массовки Comedy, протаптыватель тропинок, замерщик лестниц, а также аналитик баскетбола.

Однако первую строчку рейтинга самых популярных профессий заняла должность менеджера. Второе место по количеству просмотренных пользователями объявлений о найме заняла «подработка». На третьем месте по популярности — администратор.